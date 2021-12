Roma, 6 dic. (Adnkronos) – "Plusvalenze? Non ho molto da dire, è una cosa che non ci riguarda. C'è una indagine della magistratura in corso, ma non vorrei che il denominatore comune fosse che i club italiani perdono i soldi e devono fare i salti mortali".

Lo ha detto il presidente del Milan, Paolo Scaroni, a 'La Politica nel Pallone' su Gr Parlamento sull'indagine della procura di Torino sulle plusvalenze che vede coinvolta al momento la Juventus.