Calcio: Schlein, 'da Abodi parole omofobe, istituzioni casa di tutti anche Lgbt'

Roma, 10 lug. (Adnkronos) – Quello usato dal ministro Andrea Abodi "è uno di classici argomenti omofobi: fate pure quello che volte, basta che non si veda perchè non avete pieno diritto di cittadinanza". Così Elly Schlein a Metropolis, web talk del grupo Gedi.

"Sono affermazioni molto gravi. Anzi sarebbe opportuno che chi sta nelle istituzioni agevolasse percorsi di coming out, specie in settore come lo sport dove sono rari proprio per il clima che c'è. Le istituzioni dovrebbero stare al fianco, sono la casa di tutti anche della comunità Lgbt+".