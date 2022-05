Calcio: Schmeichel, 'Roma pericolosa e cinica ma Leicester non si accontenta, vogliamo la finale'

Londra, 4 mag. (Adnkronos) – Il portiere Kasper Schmeichel ha promesso di non accontentarsi, alla vigilia della semifinale di ritorno con la Roma in Conference League, giunti ad un passo dalla loro prima finale europea. Giovedì le Foxes affronteranno i giallorossi di Josè Mourinho in un Olimpico gremito, dopo l'1-1 dell'andata.

Schmeichel ha vinto Premier League, Fa Cup e Community Shield con i Foxes e vuole aggiungere alla sua collezione una Coppa Internazionale: "È un trofeo europeo, ognuno è importante, ogni competizione che puoi vincere è importante. Non gioco a calcio per finire quarto, quinto o sesto. Lo faccio per le occasioni indipendentemente dalle competizioni. Si tratta di vincere trofei. Questo è ciò a cui i fan e i giocatori guardano, a quei momenti in cui devi alzare i trofei.

Il club è pronto per avere successo. Se dovessimo raggiungere la finale, sarebbe un successo duraturo per un periodo di tempo in termini di finali raggiunte e magari di trofei vinti".

Dopo il pari in Inghilterra il Leicester teme la Roma. "Sono pericolosi, possono essere clinici. Probabilmente erano felici di farla franca per portarsela a casa e deciderla al loro stadio", ha aggiunto Schmeichel. James Maddison e Kiernan Dewsbury-Hall sono in forma, con Jamie Vardy disponibile anche dopo il suo ritorno la scorsa settimana.

I Foxes hanno raggiunto l'Europa vincendo la FA Cup per la prima volta nella storia del club la scorsa stagione e sono passati in Conference League dopo essere stati eliminati dalla fase a gironi di Europa League a dicembre. Il mese scorso hanno battuto il Psv 2-1 a Eindhoven nel ritorno dei quarti di finale.