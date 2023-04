Calcio: scontri tra tifosi della Sampdoria e della Cremonese, due feriti lievi

Genova, 8 apr. – (Adnkronos) – Scontri tra tifosi della Sampdoria e della Cremonese a Marassi intorno all'ora di pranzo nei pressi dello stadio 'Ferraris', dove alle 16.30 andrà in scena lo scontro salvezza tra blucerchiati e grigiorossi. Al momento due sono i feriti lievi portati entrambi al Policlinico San Martino in codice giallo. Alcuni tifosi sono stati trasferiti in questura per essere identificati.