Calcio: scontri tra tifosi Eintracht e Napoli in Germania, emessi 2 Daspo

Napoli, 26 mag. – (Adnkronos) – Due Daspo della durata di 5 anni sono stati emessi dal questore di Napoli nei confronti di due ultras napoletani. I fatti risalgono alla partita di Champions League Eintracht Francoforte-Napoli giocata lo scorso 21 febbraio a Francoforte. I destinatari del Daspo avevano preso parte ai disordini tra i supporters locali e quelli partenopei avvenuti presso un'area di servizio della città, nel corso dei quali un agente tedesco era rimasto ferito a una mano. Il questore di Napoli ha poi adottato altri 7 Daspo, della durata di 1 anno, nei confronti di altrettante persone che in occasione dell'incontro di calcio Ischia-Pompei, giocato lo scorso 19 marzo allo stadio Mazzella di Ischia, durante i servizi di filtraggio per l’accesso all’impianto sportivo erano state denunciate per possesso di artifizi in occasione di manifestazioni sportive poiché trovate in possesso di una barra metallica e di fumogeni.