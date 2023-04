Calcio: secondo figlio in arrivo per Neymar, la compagna Bruna Biancardi &egr...

Parigi, 19 apr. - (Adnkronos) - Grande gioia per Neymar, che diventerà padre per la seconda volta: la fidanzata Bruna Biancardi è in dolce attesa e la coppia ha dato l'annuncio con alcuni scatti sui social. Per l'attaccante brasiliano del Psg una bellissima notizia dopo l...