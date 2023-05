Calcio: Semplici, 'Torino squadra tecnica da temere, servirà grande partita'

Roma, 25 mag. (Adnkronos) - “A Lecce abbiamo fatto una buona gara, purtroppo non è stata sufficiente per vincere. I ragazzi per me hanno fatto bene. La squadra c’è, è in salute e ci stiamo preparando al meglio per la partita con il Torino che sarà importantiss...

Roma, 25 mag. (Adnkronos) – “A Lecce abbiamo fatto una buona gara, purtroppo non è stata sufficiente per vincere. I ragazzi per me hanno fatto bene. La squadra c’è, è in salute e ci stiamo preparando al meglio per la partita con il Torino che sarà importantissima per il nostro obiettivo". Lo dice Leonardo Semplici, allenatore dello Spezia, in conferenza stampa.

"Nel Toro chi gioca davanti è importante tecnicamente. Sanabria è uno di questi, ma anche gli altri che giocheranno sono di grande livello. Penso sia da temere tutto il Torino, che ha dimostrato di fare un buon campionato con obiettivi diversi da quelli dello Spezia. Dobbiamo fare una grande partita per far sì che i nostri obiettivi siano maggiori di quelli degli avversari", conclude Semplici.