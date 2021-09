Roma, 8 set. – (Adnkronos) – "Ragazzi, non è nulla! Ci vediamo domenica allo stadio e forza Azzurri". Il centrocampista dell'Inter Stefano Sensi tranquillizza via social i tifosi nerazzurri sulle proprie condizioni di salute dopo l'esclusione dai convocati del ct Roberto Mancini per la gara di stasera contro la Lituania.