– (Adnkronos) – "Oggi ho ricevuto una telefonata dall'attuale ct De la Fuente e mi ha detto che non conta e non conterà su di me, a prescindere dal livello che posso mostrare col club". Così sui social il difensore del Psg Sergio Ramos ha annunciato che non vestirà più la maglia della nazionale spagnola. Tra il 2005 e il 2021 Sergio Ramos ha collezionato 180 presenze con la maglia della Roja.