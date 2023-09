Calcio: Sergio Ramos torna al Siviglia, 'lo dovevo a mio padre, mio nonno e a Puerta'

Siviglia, 4 set. – (Adnkronos) – A distanza di 18 anni, dopo aver vinto tutto in carriera, Sergio Ramos riparte dal club che lo aveva lanciato. Svincolato dopo due stagioni al Psg, il 37enne difensore spagnolo ha sostenuto le visite mediche con il Siviglia. All'età di 10 anni era entrato nella cantera biancorossa, poi il salto in prima squadra nel 2003 con 49 presenze e 3 gol in due stagioni. In bacheca vanta 28 trofei tra club (Real Madrid e Psg) e Nazionale spagnola, lui che è stato campione del mondo e due volte d'Europa.

"È un giorno speciale, tornare a casa lo è sempre. Voglio unirmi al più presto alla squadra. Avremo tempo per la presentazione, volendo tornare a casa non aveva senso andare altrove senza fermarmi qui. Era un debito che avevo verso mio padre, mio nonno e Puerta". Antonio Puerta, suo ex compagno e amico, era morto a 23 anni nel 2007 dopo un arresto cardio-respiratorio. "Tante cose hanno significato moltissimo – ha aggiunto -, penso fosse giunto il momento di tornare".