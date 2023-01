Calcio: Serie A, 10.000 euro di ammenda alla Sampdoria per cori insultanti contro i napoletani

Roma, 10 gen. - (Adnkronos) - Il giudice sportivo di Serie A, in merito alle partite della 17/a giornata, ha inflitto 10.000 euro di ammenda alla Sampdoria per i cori insultanti contro Napoli e i napoletani. Ottomila euro di multa per la Lazio "per avere suoi sostenitori assiepati in un solo se...

Roma, 10 gen.

– (Adnkronos) – Il giudice sportivo di Serie A, in merito alle partite della 17/a giornata, ha inflitto 10.000 euro di ammenda alla Sampdoria per i cori insultanti contro Napoli e i napoletani. Ottomila euro di multa per la Lazio "per avere suoi sostenitori assiepati in un solo settore, al 5° del primo tempo, intonato un coro becero nei confronti di altra tifoseria; sanzione attenuata per la fattiva collaborazione della Società nel prevenire tali manifestazioni", Infine ammenda di 5.000 euro al Bologna "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni oggetti di varia natura; sanzione attenuata ex art.

29, comma 1 lett. b) CGS".