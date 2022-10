Calcio: Serie A, 13.000 euro di multa per la Salernitana

Roma, 11 ott. – (Adnkronos) – Il Giudice Sportivo, in merito alle partite della nona giornata, ha multato 5 società. La Salernitana ha ricevuto due ammende: una da 10.000 euro "per non aver impedito che un suo sostenitore, al 50' del secondo tempo, facesse indebito ingresso sul terreno di giuoco, correndo sotto la curva della squadra avversaria, con atteggiamento provocatorio e irridente" e una da 3.000 euro "per avere suoi sostenitori, al 18' del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un bengala, sanzione attenuata".

Multa di 4.000 euro per il Lecce "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco, due petardi e tre fumogeni, sanzione attenuata", mentre Milan e Udinese ne hanno ricevuta una a testa da 3.000 euro perché i loro tifosi hanno lanciato nel recinto di gioco rispettivamente "tre bicchieri semi pieni" e "tre bicchieri pieni". Infine ammenda di 2.000 euro per la Lazio "a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa due minuti l'inizio della gara".