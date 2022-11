**Calcio: Serie A 2023-2024, al via il 20 agosto e conclusione il 26 maggio**

Roma, 24 nov. (Adnkronos) - La Lega calcio di Serie A ha comunicato, in anticipo rispetto a quanto avvenuto in passato, le date del campionato per la Stagione 2023/2024. A seguito della delibera del Consiglio di Lega del 14 novembre 2022, la Lega Nazionale Professionisti Serie A ha comunicato che &q...