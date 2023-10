Calcio: Serie A, 5 squalificati per una giornata

Roma, 31 ott. - (Adnkronos) - Il giudice sportivo di Serie A, in merito alle partite della decima giornata, ha squalificato 5 giocatori per un turno: Natan (Napoli), Mattia Bani (Genoa), Norbert Gyomber (Salernitana), Youssef Maleh (Empoli), Leandro Paredes (Roma). Una giornata di squalifica anche p...

Roma, 31 ott. – (Adnkronos) – Il giudice sportivo di Serie A, in merito alle partite della decima giornata, ha squalificato 5 giocatori per un turno: Natan (Napoli), Mattia Bani (Genoa), Norbert Gyomber (Salernitana), Youssef Maleh (Empoli), Leandro Paredes (Roma). Una giornata di squalifica anche per l'allenatore del Torino Ivan Juric, per "avere, al 49° del secondo tempo, abbandonando l'area tecnica, assunto atteggiamenti che creavano tensione con i componenti della panchina avversaria".