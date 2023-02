Calcio: Serie A, Atalanta ko con il Lecce 1-2**

Bergamo, 19 feb. (Adnkronos) - Sconfitta a sorpresa dell'Atalanta in casa 2-1 contro il Lecce al Gewiss Stadium. I salentini si impongono grazie alle reti di Cessay e Blin. Non serve nel finale la rete dei nerazzurri con Höjlund. Il vantaggio della squadra di Baroni, reduce dal pareggio co...

Bergamo, 19 feb.

(Adnkronos) – Sconfitta a sorpresa dell'Atalanta in casa 2-1 contro il Lecce al Gewiss Stadium. I salentini si impongono grazie alle reti di Cessay e Blin. Non serve nel finale la rete dei nerazzurri con Höjlund. Il vantaggio della squadra di Baroni, reduce dal pareggio con la Roma, è arrivata al 4' con Cessay con una conclusione dalla distanza, che ha praticamente scombussolato tutti i piani tattici della squadra di Gasperini che ha reagito, ma in maniera confusa prima con Hojlund e poi con Maehle, rientrato dalla squalifica scontata contro la Lazio.

Nella ripresa però l'Atalanta non è riuscita a mettere lo stesso ardore che ci si attendeva, al di là di una rete annullata a Lookman per una posizione irregolare. Al 29' del secondo tempo è poi arrivata la doccia fredda del raddoppio del Lecce sugli sviluppi di un calcio d'angolo con Blin che ha anticipato tutti trovando il suo primo gol in campionato. Nel finale, all'87' l'errore di Falcone che rinvia colpendo Hojlund con il danese che accorcia così le distanze, non basta a riprendere la gara ed evitare il ko.

Per la formazione di Gasperini è la sesta sconfitta in campionato che significa restare ferma a 41 punti, mentre il Lecce si porta a 27.