Calcio: Serie A, Atalanta-Napoli 1-2, buona la prima per Mazzarri

Bergamo, 25 nov. (Adnkronos) – Buona la prima per Walter Mazzarri alla guida del Napoli. Gli azzurri si impongono 2-1 a Bergamo contro l'Atalanta grazie ai gol di Kvaratskhelia ed Elmas. Non basta alla squadra di Gasperini la rete di Lookman. Grazie ai tre punti il Napoli sale a 24 punti, in terza posizione, scavalcando momentaneamente il Milan impegnato questa sera con la Fiorentina, mentre l'Atalanta resta ferma a 20 punti. Mazzarri per il suo primo Napoli 'bis' sceglie in avvio il tridente composto da Raspadori, Politano e Kvaratskhelia. Lobotka in regia con Anguissa e Zielinski ai fianchi. Olivera a sinistra, out Mario Rui e Gollini in porta. Gasperini, invece, opta per il tandem De Ketelaere-Lookman in attacco con Koopmeiners a supporto. Ederson e Pasalic a centrocampo, Zappacosta e Bakker sulle fasce.

Il Napoli parte bene, controlla l'Atalanta e riparte. Al 34' Rrahmani di testa batte Carnesecchi, ma il Var annulla la rete perché il difensore del Napoli è in posizione di fuorigioco sul cross di Raspadori. La rete del vantaggio arriva poco dopo: al 44' ci pensa Kvaratskhelia che di testa su cross di Di Lorenzo batte Carnesecchi per lo 0-1. Finale di tempo al cardiopalma: al 46' su cross di Hateboer, svetta Koopmeiners ma Gollini si oppone in tuffo. Al 48' Ederson perde palla in area ma è bravo Carnesecchi a rimediare in uscita bassa chiudendo lo specchio della porta a Zielinski, poi Scalvini salva su Di Lorenzo.

Ad inizio ripresa l'Atalanta trova il pari. Al 53' sul cross di Hateboer, Lookman da centro area di testa batte Gollini per l'1-1. Mazzarri si gioca la carta Osimhen che ritorna in campo al 65' dopo l'infortunio senza la maschera protettiva al volto. Poco dopo però è l'Atalanta ad andare in rete con Pasalic ma che viene ancora annullato per la posizione irregolare di Koopmeiners. Il pressing del Napoli porta i suoi frutti al 79': rinvio sbagliato di Carnesecchi, la palla arriva ad Osimhen che in spaccata serve Elmas che da solo mette in rete per l'1-2. Assalto finale dei nerazzurri, con Gasperini che mette dentro anche Scamacca e Muriel, ma non porta frutti per il successo degli azzurri.