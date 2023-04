Calcio: Serie A, Atalanta- Roma 3-1**

Bergamo, 24 apr. - (Adnkronos) - L'Atalanta sconfigge per 3-1 la Roma nel posticipo della 31/a giornata di Serie A, disputato al Gewiss Stadium di Bergamo. A decidere il match in favore dei nerazzurri i gol di Pasalic al 39', Toloi al 74' e Koopmeiners all'84'; per gli ospit...

Bergamo, 24 apr. – (Adnkronos) – L'Atalanta sconfigge per 3-1 la Roma nel posticipo della 31/a giornata di Serie A, disputato al Gewiss Stadium di Bergamo. A decidere il match in favore dei nerazzurri i gol di Pasalic al 39', Toloi al 74' e Koopmeiners all'84'; per gli ospiti inutile la rete di Pellegrini all'83' per il momentaneo 1-2. In classifica gli orobici salgono a quota 52 in settima posizione, mentre i giallorossi sono quarti insieme al Milan con 56 punti.