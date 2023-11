Calcio: Serie A, Azmoun e Lukaku rimontano il Lecce nel recupero e la Roma vince 2-1

Roma, 5 nov. - (Adnkronos) - Vittoria all'ultimo respiro per la Roma, che si impone 2-1 sul Lecce grazie a due gol nei minuti di recupero di Azmoun e Lukaku al 91' e al 94' che rimontano la rete di Almqvist al 72'. Tantissime le chance per i giallorossi, che sprecano un rigore pr...

Roma, 5 nov. – (Adnkronos) – Vittoria all'ultimo respiro per la Roma, che si impone 2-1 sul Lecce grazie a due gol nei minuti di recupero di Azmoun e Lukaku al 91' e al 94' che rimontano la rete di Almqvist al 72'. Tantissime le chance per i giallorossi, che sprecano un rigore proprio con Lukaku al 5' e poi ci provano spesso, con Aouar e Dybala nel primo tempo e di nuovo con Lukaku e sempre Dybala nella ripresa. Al 72' sblocca Almqvist in contropiede, ma al 91' ecco il pari di Azmoun su cross di Zalewski e il 2-1 di Lukaku al 94' su assist di Dybala. La Roma aggancia la Fiorentina al 7° posto con 17 punti, scavalcando di una lunghezza la Lazio a una settimana dal derby.

La squadra di Mourinho parte forte e Dybala si guadagna un calcio di rigore. Dagli 11 metri va Lukaku che tira male e si fa parare la conclusione da Falcone interrompendo a 14 la sua striscia di rigori segnati in Serie A. Il portiere degli ospiti è ancora protagonista con una grande respinta al 25' su un tiro di Aouar.

Intorno alla mezz'ora ci prova Dybala, in tre occasioni diverse nel giro di pochi minuti: dopo i primi due 'muri' della difesa ospite, il terzo tentativo, dopo delizioso sombrero ai danni di Kaba, si spegne a pochi centimetri dal palo alla destra di Falcone. Al 40' i salentini si fanno pericolosi con Krstovic, ma il tiro del serbo viene murato dalla difesa giallorossa e il pallone viene bloccato senza problemi da Rui Patricio.

In avvio di ripresa un'occasione a testa: la prima è per Pongracic, con uno spunto offensivo che lo vede andare al tiro da posizione ravvicinata ben parato da Rui Patricio. Replica El Shaarawy che serve Lukaku, il cui sinistro è violento ma centrale, con Falcone che si salva con il piede. Al 72' gli ospiti sbloccano la partia: pallone in profondità per Banda che arriva in area di rigore, sterza su Mancini e mette in mezzo per l'arrivo a rimorchio di Almqvist, che di sinistro supera Rui Patricio.

Il Lecce sembra gestire il vantaggio senza particolari problemi quando nel recupero la Roma ribalta il match. Al 91' gran giocata di Zalewski sulla sinistra, cross violento e preciso al centro sul quale si avventa Azmoun, colpo di testa e 1-1. Tre minuti dopo arriva il gol partita con Lukaku che riscatta l'errore dal dischetto che aveva aperto il primo tempo. Passaggio in profondità di Dybala per il belga che lavora di fisico con Touba, si gira e davanti alla porta di Falcone non sbaglia firmando il 2-1 finale.