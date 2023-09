Calcio: Serie A, Bologna-Cagliari 2-1**

Bologna, 2 set. - (Adnkronos) - Il Bologna batte 2-1 in rimonta il Cagliari in un match della terza giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Dall'Ara' della città emiliana. Al vantaggio degli ospiti con Luvumbo al 22', replicano Zirkzee al 60' e Fabbian al 90'...

Bologna, 2 set. – (Adnkronos) – Il Bologna batte 2-1 in rimonta il Cagliari in un match della terza giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Dall'Ara' della città emiliana. Al vantaggio degli ospiti con Luvumbo al 22', replicano Zirkzee al 60' e Fabbian al 90'. Per i felsinei anche un rigore sbagliato da Orsolini al 75'. In classifica il Bologna sale a quota 4, mentre i sardi restano fermi a 1.