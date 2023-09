Calcio: Serie A, Cagliari-Udinese 0-0**

Cagliari, 17 set. (Adnkronos) - Si chiude sullo 0-0 la gara tra Cagliari e Udinese. Prima vittoria rimandata per entrambe le formazioni, con i sardi che salgono a 2 punti e i friulani a 3. La prima chance della gara è bianconera con Thauvin, poi Deiola sfiora il vantaggio. In chiusura di prim...

Cagliari, 17 set. (Adnkronos) – Si chiude sullo 0-0 la gara tra Cagliari e Udinese. Prima vittoria rimandata per entrambe le formazioni, con i sardi che salgono a 2 punti e i friulani a 3. La prima chance della gara è bianconera con Thauvin, poi Deiola sfiora il vantaggio. In chiusura di primo tempo Luvumbo colpisce un palo, poi si rendono pericolosi anche Dossena e Deiola. Nel finale Radunovic salva su Lucca, Wieteska viene espulso, Cagliari che chiudono in dieci ma finisce 0-0.