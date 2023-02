Calcio: Serie A, Cremonese e Samp vicine a retrocedere, in quota Verona punta a rimonta

Roma, 8 feb. - (Adnkronos) - Un ultimo turno che sa di occasione sprecata per Cremonese e Sampdoria. I lombardi, dopo l’impresa in Coppa Italia contro la Roma, hanno subito l’ennesima sconfitta interna contro il Lecce mentre i blucerchiati hanno visto svanire al 99’ la vittoria in ...

Roma, 8 feb.

– (Adnkronos) – Un ultimo turno che sa di occasione sprecata per Cremonese e Sampdoria. I lombardi, dopo l’impresa in Coppa Italia contro la Roma, hanno subito l’ennesima sconfitta interna contro il Lecce mentre i blucerchiati hanno visto svanire al 99’ la vittoria in casa di un Monza ancora imbattuto nel 2023. Due risultati che non migliorano la situazione delle ultime due della classe, sempre più vicine alla retrocessione secondo gli esperti di Stanleybet.it che vedono un piazzamento nelle ultime tre a 1,05.

Continua a far punti il Verona, ora distante solo quattro punti dalla zona salvezza. Si gioca a 1,50 la retrocessione dei gialloblù di Zaffaroni contro il 2,50 dello Spezia reduce dal terzo ko consecutivo. Non può stare tranquilla neanche la Salernitana, battuta nettamente all’Arechi dalla Juventus: il ritorno in serie cadetta degli uomini di Nicola vale 5,50 volte la posta.