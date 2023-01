Cremona, 14 gen. - (Adnkronos) - Il Monza è in vantaggio per 2-0 sulla Cremonese al termine del primo tempo dell'anticipo della 18/a giornata di Serie A, in corso di svolgimento allo stadio 'Zini' di Cremona. Per i brianzoli a segno Ciurria all'8' e Caprari su rigore ...