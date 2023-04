Calcio: Serie A, Cremonese-Verona 1-1**

Cremona, 30 apr. - (Adnkronos) - Pareggio per 1-1 tra Cremonese e Verona in un match della 32/a giornata di Serie A, disputato allo stadio Zini di Cremona. Al vantaggio dei padroni di casa con Okereke al 9', risponde Verdi al 75'. I padroni di casa giocano in dieci dal 62' per l'...

Cremona, 30 apr. – (Adnkronos) – Pareggio per 1-1 tra Cremonese e Verona in un match della 32/a giornata di Serie A, disputato allo stadio Zini di Cremona. Al vantaggio dei padroni di casa con Okereke al 9', risponde Verdi al 75'. I padroni di casa giocano in dieci dal 62' per l'espulsione di Quagliata. In classifica i gialloblù agganciano lo Spezia al 17° posto con 27 punti, mentre i grigiorossi restano penultimi a quota 20.