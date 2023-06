Calcio: Serie A, due giornate di squalifica a Marlon del Monza

Roma, 5 giu. - (Adnkronos) - Il giudice sportivo di Serie A, in merito alle partite della 38/a giornata, ha squalificato per due turni il giocatore del Monza Marlon, a cui è stata inflitta anche un'ammenda di 5.000 euro. Una giornata di stop invece per Rogerio e Tressoldi (Sassuolo), Ami...

Roma, 5 giu. – (Adnkronos) – Il giudice sportivo di Serie A, in merito alle partite della 38/a giornata, ha squalificato per due turni il giocatore del Monza Marlon, a cui è stata inflitta anche un'ammenda di 5.000 euro. Una giornata di stop invece per Rogerio e Tressoldi (Sassuolo), Amian e Gyasi (Spezia), Cambiaghi (Empoli), Izzo (Monza), Kouamé (Fiorentina), Dybala e Pellegrini (Roma), Milinkovic-Savic (Lazio), Piatek (Salernitana). Squalificati per un turno anche gli allenatori dell'Atalanta Gasperini e del Verona Bocchetti. Ai due anche una multa di 5.000 euro.