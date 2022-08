Roma, 23 ago. – (Adnkronos) – Il giudice sportivo di Serie A, in merito alle partite della seconda giornata, ha squalificato per due giornate il giocatore dell'Udinese Nehuen Perez "per avere, al 49' del primo tempo, durante un'azione di gioco, senza conseguenze lesive, colpito da tergo un avversario con un calcio alla gamba, senza possibilità di giocare il pallone".

Un turno di stop, invece, per Sebastiano Luperto (Empoli) e Riccardo Orsolini (Bologna).