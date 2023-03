Calcio: Serie A, due turni di squalifica per Kumbulla della Roma

Roma, 14 mar. - (Adnkronos) - Il giudice sportivo di Serie A, in merito alle partite della 26/a giornata, ha squalificato per due giornate il difensore della Roma Marash Kumbulla "per avere, al 47° del primo tempo, con gioco in svolgimento, con il pallone nelle mani del proprio portiere, co...