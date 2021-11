Calcio: Serie A, due turni di stop per Adrien Silva della Sampdoria

Roma, 2 nov. – (Adnkronos) – Il giudice sportivo di Serie A, in merito alle partite dell'undicesima giornata di campionato, ha squalificato per due giornate il centrocampista della Sampdoria Adrien Silva "per avere al 22° del secondo tempo, in seguito ad una decisione arbitrale, rivolto platealmente al Direttore di gara un'espressione ingiuriosa".

Un turno di stop per Martin Caceres del Cagliari, Theo Hernandez del Milan, Kalidou Koulibaly del Napoli, Kastanos della Salernitana, Maxime Lopez del Sassuolo, Tommaso Pobega del Torino e Petar Stojanovic dell'Empoli.