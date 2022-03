Calcio: Serie A, Dybala-Vlahovic e Juve supera 2-0 la Salernitana**

Torino, 20 mar. (Adnkronos) – La Juventus si impone 2-0 sulla Salernitana nella gara valida per la 30esima giornata di Serie A allo Stadium. I gol di Dybala e Vlahovic nel primo tempo regalano il successo della squadra di Allegri, dopo l'eliminazione in Champions con il Villarreal.

Grazie a questa vittoria i bianconeri salgono a 59 punti in classifica a -1 dall'Inter terza, mentre la squadra di Nicola resta ferma a 16 punti in ultima posizione. La squadra di Allegri fa valere la propria superiorità nei confronti della Salernitana soprattutto nella prima frazione andando a segno con i suoi due uomini più attesi, ossia Dybala e Vlahovic.

L'argentino va a segno subito al 5' grazie ad un pallone servito da Vlahovic con il numero 10 che scarta un avversario e insacca in rete.

Al 13' Dybala sfiora il raddoppio: Cuadrado regala un assist fantastico a Dybala, ma l'argentino, solo davanti al portiere, cerca un inutile pallonetto che finisce alto. Al 22' Dybala e Vlahovic, in ripartenza due contro uno non riescono a segnare con il numero 7 fermato in calcio d'angolo. Il raddoppio arriva poco dopo. Al 29' Vlahovic insacca di testa di un gran cross di De Sciglio. Sono 21 in campionato per lui.

Per la Salernitana ci prova senza fortuna Bonazzoli sul finire di primo tempo

Nella ripresa al 64' è De Ligt ad andare ad un passo dal 3-0: l'olandese tira una specie di rigore in movimento che finisce tra le braccia di Sepe. Al 67' ci prova la Salernitana con Verdi che conclude dalla distanza e costringe Szczesny ad un intervento fenomenale. Al 74' ancora prodezza del portiere bianconero: Bonazzoli tenta in sforbiciata ma Szczesny compie un miracolo.

Passato il pericolo, la Juve controlla e porta a casa ancora un successo in campionato.