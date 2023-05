Calcio: Serie A, Empoli-Bologna 3-1**

Empoli, 4 mag. (Adnkronos) - L'Empoli ha battuto 3-1 il Bologna nella sfida valida per la 33esima giornata del campionato di Serie A disputata al Castellani. Toscani in vantaggio al 1' grazie ad una autorete di Lucumi, nel recupero il raddoppio di Akpa-Akpro. Nella ripresa l'Empoli ca...

Empoli, 4 mag. (Adnkronos) – L'Empoli ha battuto 3-1 il Bologna nella sfida valida per la 33esima giornata del campionato di Serie A disputata al Castellani. Toscani in vantaggio al 1' grazie ad una autorete di Lucumi, nel recupero il raddoppio di Akpa-Akpro. Nella ripresa l'Empoli cala il tris con Nicolò Cambiaghi al 68', all'88' il gol del Bologna su rigore realizzato da Riccardo Orsolini. In classifica l'Empoli sale a 35 punti, a +8 sulla terzultima. Fermo a 45 il Bologna.