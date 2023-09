Calcio: Serie A, Empoli-Inter 0-1**

Empoli, 24 set. - (Adnkronos) - L'Inter batte 1-0 l'Empoli nel lunch match della quinta giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Castellani' della città toscana. A decidere il match il gol di Dimarco al 6' della ripresa. In classifica i nerazzurri restano primi a p...

Empoli, 24 set. – (Adnkronos) – L'Inter batte 1-0 l'Empoli nel lunch match della quinta giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Castellani' della città toscana. A decidere il match il gol di Dimarco al 6' della ripresa. In classifica i nerazzurri restano primi a punteggio pieno a quota 15, l'Empoli resta ultimo con zero punti e zero gol segnati.