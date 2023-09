Calcio: Serie A, Empoli-Inter, i nerazzurri volano in quota, ad Andreazzoli serve l'impresa

Roma, 23 set. – (Adnkronos) – Servirà un'impresa ad Aurelio Andreazzoli, di ritorno sulla panchina dell'Empoli. Il nuovo tecnico dei toscani è chiamato a smuovere una classifica fin qui disastrosa, che vede gli azzurri all'ultimo posto con quattro ko e nessun gol realizzato. Contro l'Inter gli analisti lasciano però poco scampo: nonostante il fattore campo a favore, l'Empoli si gioca a 9,25 su Planetwin365, con i nerazzurri a 1,32 e il pareggio a 5,40. Nelle ultime due giornate la squadra di Inzaghi ha realizzato complessivamente nove gol, dato che in quota spinge l'Over 2,5 degli ospiti (almeno tre reti per i nerazzurri) a 2,19, mentre per i padroni di casa le chance di andare a segno sono a 1,60. Lautaro proverà a involarsi nella classifica marcatori e nelle scommesse sui gol è offerto a 1,90, di un soffio avanti su Thuram (2,00). In arrivo l'esordio da titolare per Frattesi, che pure si fa largo per una rete a 3,50. Nel reparto offensivo dell'Empoli dovrebbero invece trovare spazio Caputo (5,00) e Baldanzi (7,00), insieme a Cambiaghi (5,50).