Calcio: Serie A, Empoli-Inter, in quota nerazzurri avanti per continuare il percorso netto

Roma, 22 set. – (Adnkronos) – Archiviato il pari europeo acciuffato nel finale contro la Real Sociedad, l’Inter vuole continuare la marcia perfetta in campionato contro l’Empoli ultimo in classifica, ancora a quota 0 punti e nessun gol fatto, e fresco del cambio di allenatore con il ritorno in Toscana di Aurelio Andreazzoli. Non dovrebbero esserci problemi per i nerazzurri, secondo gli esperti William Hill, che vedono la quinta vittoria dei nerazzurri nettamente avanti a 1,33 contro il 9 del colpo toscano. Nel mezzo, il pareggio a 5,25 volte la posta. Nonostante al “Castellani” si sfidino il peggior attacco e la miglior difesa della Serie A, in quota prevale il Goal, a 1,80, sul No Goal, dato a 1,90. Per i possibili protagonisti del match invece, Lautaro Martinez, capocannoniere della Serie A e a segno a San Sebastian, è in pole a quota 2, mentre il gol dell’ex di Mattia Destro – cresciuto nel settore giovanile interista – sale a 5,80.

Dimenticare la “manita” subita nel derby e ripartire subito contro il Verona, avversario ostico storicamente per il Milan e reduce da un buon inizio di stagione. Tuttavia, le quote su William Hill vedono nettamente avanti gli uomini di Pioli, favoriti a 1,36; sale a 4,75 il segno «X», con il successo gialloblù alto a 9,50. Per quanto riguarda il risultato esatto, un altro 3-1 – come nello scorso campionato – si gioca a 11, ma in pole c’è il 2-0 a 6.

Vuole proseguire la propria marcia da imbattuta la Juventus, impegnata in casa del Sassuolo. Per i quotisti William Hill sarà terzo successo esterno per i bianconeri, in pole a 1,85 contro il 4,20 del bis neroverde, reduci dalla vittoria nell’ultimo precedente al Mapei Stadium. Fissato invece a 3,70 il pareggio. L’Under 2.5 dello scorso anno, ha interrotto una striscia di dodici Over 2.5 di fila tra i due club: un altro esito con almeno tre gol è avanti a 1,70 sull’Under 2.5 visto a 2,05. Allegri punta ancora sulla coppia Vlahovic-Chiesa: il gol del serbo si attesta a 2,50, in vantaggio sull’azzurro proposto a 3,25. In casa neroverde Domenico Berardi – vicino alla Juve in estate – è dato tra i marcatori a 4, con il match-winner dell’ultimo precedente, Gregoire Defrel, fissato a 5,50.

Potrebbe essere un weekend positivo per le due romane. La Lazio, impegnata in casa contro il Monza, vede la prima vittoria casalinga, a 1,83, sale a 3,60 il pareggio, con il segno «2» offerto a 4,40. Cerca il riscatto Ciro Immobile, a secco dalla prima giornata di Serie A: la rete del capitano biancoceleste paga 2,60 volte la posta. Josè Mourinho invece si affida ancora alla coppia Lukaku-Dybala per sconfiggere l’ostico Torino di Juric. Partita da tripla in Piemonte: leggermente avanti il colpo capitolino, a 2,55, sul successo granata dato a 3,20. Vuole tornare alla vittoria anche il Napoli campione d’Italia, favorito a 1,95, contro il Bologna, fissato a 3,80. Garcia spera nel risveglio di Victor Osimhen: il ritorno al gol dell’ultimo capocannoniere del campionato è dato a 2,20.

Vede la terza vittoria al Gewiss Stadium l’Atalanta (1,40) contro un Cagliari (8), ancora a secco in stagione, come la Salernitana, favorita a 2,45, nel match di apertura contro il Frosinone (3), reduce invece da sette punti nelle ultime tre uscite. Grande equilibrio in quota nella sfida tra Lecce (2,45) e Genoa (3,20) come in quella tra Udinese (3,10) e Fiorentina (2,30).