– (Adnkronos) – Il Napoli è in vantaggio per 2-0 sull'Empoli al termine del primo tempo dell'anticipo della 24/a giornata di Serie A, in corso di svolgimento allo stadio 'Castellani' della città toscana. Per i partenopei autogol di Ismajli al 17' e Osimhen al 28'. Per l'attaccante nigeriano è il 19° centro in campionato.