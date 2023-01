Empoli, 28 gen. - (Adnkronos) - Termina in parità sul punteggio di 2-2 l'anticipo della ventesima giornata di Serie A tra Empoli e Torino, disputato allo stadio 'Castellani' della città toscana. Al doppio vantaggio dei padroni di casa con Luperto al 37' e Marin al 6...

Empoli, 28 gen.

– (Adnkronos) – Termina in parità sul punteggio di 2-2 l'anticipo della ventesima giornata di Serie A tra Empoli e Torino, disputato allo stadio 'Castellani' della città toscana. Al doppio vantaggio dei padroni di casa con Luperto al 37' e Marin al 69', replicano Ricci all'82' e Sanabria all'85'. In classifica i granata sono ottavi con 27 punti, uno in più dell'Empoli, che è nono insieme al Bologna.