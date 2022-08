Roma, 24 ago. – (Adnkronos) – Michael Fabbri è l'arbitro designato per dirigere Lazio-Inter anticipo della terza giornata di Serie A, in programma venerdì 26 agosto alle 20.45 allo stadio Olimpico di Roma. Massimiliano Irrati dirigerà invece Juventus-Roma, in programma sabato 27 agosto alle 18.30 all'Allianz Stadium di Torino.