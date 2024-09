Calcio: Serie A, Fiorentina-Monza 2-2

Firenze, 1 set. (Adnkronos) – La Fiorentina trova il pareggio 2-2 sul Monza in extremis, negando la vittoria alla squadra di Alessandro Nesta che aveva accumulato un doppio vantaggio nel primo tempo. E' del neo acquisto viola Gosens il gol del pari definitivo al 96'. Con questo pareggio i viola dell'ex Monza Palladino salgono a 3 punti mentre i lombardi si portano a 2.

Primo tempo molto divertente con l'uno-due del Monza che va a segno prima con Djuric al 18' bravo ad anticipare Biraghi e a depositare in rete, e poi con Maldini al 32' che controlla e con un tiro incrociato rasoterra supera Terracciano, contro una Fiorentina confusa in fase difensiva. Al 45' della prima frazione i viola riaprono la sfida grazie al gol di Kean che interviene in maniera repentina per battere l'incolpevole Turati.

Ad inizio ripresa ancora Kean vicino al bis, ma con il colpo di testa da posizione ravvicinata non inquadra la porta. La Fiorentina spinge ma non mette in seria apprensione la retroguardia del Monza fino ai minuti finali. All'85' altra occasione importante dei viola con Quarta che da posizione ravvicinata non inquadra la porta di testa. Poi al 90' ancora Kean protagonista ma da due passi non riesce a trovare il pari grazie ad un vero e proprio miracolo di Turati. Il gol del pareggio arriva in pieno recupero al 96' con Robin Gosens. Sull'angolo di Adli il difensore esterno stacca più alto di tutti e batte Turati per il definitivo 2-2.