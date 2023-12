Calcio: Serie A, Genoa-Inter 1-1**

Genova, 29 dic. - (Adnkronos) - Termina in parità sul punteggio di 1-1 'anticipo della 18/a giornata tra Genoa e Inter, disputato allo stadio 'Ferraris' di Genova. Al gol di Arnautovic al 42', replica Dragusin al 52' del primo tempo. In classifica i nerazzurri salgono...

Genova, 29 dic. – (Adnkronos) – Termina in parità sul punteggio di 1-1 'anticipo della 18/a giornata tra Genoa e Inter, disputato allo stadio 'Ferraris' di Genova. Al gol di Arnautovic al 42', replica Dragusin al 52' del primo tempo. In classifica i nerazzurri salgono a quota 45, 5 in più della Juventus, mentre i rossoblù agganciano al 12° posto il Lecce con 20 punti.