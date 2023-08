Calcio: Serie A, il Cagliari cerca il colpo ma i bookie premiano l'Inter

Roma, 25 ago. – (Adnkronos) – Toccherà a Cagliari e Inter chiudere il programma della seconda giornata di Serie A. I nerazzurri, reduci dalla vittoria nel derby lombardo contro il Monza, partono da favoriti contro l’ex Claudio Ranieri, capace di strappare un punto a Torino nel ritorno in massima serie dei sardi. Si gioca infatti a 1,45 su Newgioco il segno «2», quota che sale a 1,46 su Stanleybet.it contro il successo dei padroni di casa fissato tra 6,50 e 6,60 volte la posta. Oscilla tra 4,50 e 4,80 il pareggio. Entrambe le formazioni non hanno subito gol nell’esordio stagionale: un nuovo No Goal è in pole a 1,81 sul Goal visto a 1,89. Per quanto riguarda invece il risultato esatto in quota comanda lo 0-1 a 6,85, mentre il terzo 1-3 consecutivo in Sardegna è dato 11,90. Occhio alla vena realizzativa di Lautaro Martinez: un altro centro del capitano interista è proposto a 2 mentre l’acuto dell’esperto centravanti di casa Leonardo Pavoletti si attesta a 4,50.