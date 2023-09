Calcio: Serie A, il Napoli cerca riscatto contro l’Udinese, bookie puntano sul gol di Osimhen

Roma, 26 set. - (Adnkronos) - Momento non facile per il Napoli di Rudi Garcia. Tra malumori e una classifica che non sorride, i partenopei sono chiamati a rispondere mercoledì sera al “Maradona”. Di fronte ci sarà un Udinese non in salute, terz’ultimo in classifica co...

Roma, 26 set. – (Adnkronos) – Momento non facile per il Napoli di Rudi Garcia. Tra malumori e una classifica che non sorride, i partenopei sono chiamati a rispondere mercoledì sera al “Maradona”. Di fronte ci sarà un Udinese non in salute, terz’ultimo in classifica con un solo gol segnato e ancora alla ricerca della prima vittoria in stagione. Il Napoli può contare su una tradizione favorevole: a partire dalla stagione 2014/2015 i campioni d’Italia in carica hanno sempre vinto tra le mura amiche contro i friulani. Il segno “1” è proposto a 1,36 su William Hill e a 1,38 su Sisal. Il pareggio oscilla tra 4,75 e 5, con il colpo bianconero offerto tra 8 e 9,50 volte la posta.

Per quanto riguarda i marcatori, ci si aspetta un segnale dai due uomini offensivi azzurri, Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia, che stanno attraversando un momento di difficoltà. Il centravanti non trova il gol dalla seconda giornata ed è reduce dal rigore sbagliato in casa del Bologna, mentre l’esterno georgiano continua a litigare con il gol, che manca dal 19 marzo, quando realizzò un calcio di rigore contro il Torino. Secondo i bookie la sfida con l’Udinese può essere l’occasione giusta per entrambi: la rete del nigeriano vale 1,75 la posta, mentre la firma del georgiano si gioca a 2,25. Per l’Udinese, Lorenzo Lucca va a caccia del primo gol stagionale proposto a quota 6.