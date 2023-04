Calcio: Serie A, il Napoli torna a vincere, bookie pagano già le scommesse sullo scudetto

Roma, 7 apr. - (Adnkronos) - Via al pagamento delle scommesse sullo scudetto del Napoli. I bookmaker, riporta Agipronews, sciolgono la riserva dopo la vittoria a Lecce degli azzurri che, a nove giornate dal termine del campionato, blindano il terzo titolo della loro storia. Da stasera Sisal ha inizi...

Roma, 7 apr. – (Adnkronos) – Via al pagamento delle scommesse sullo scudetto del Napoli. I bookmaker, riporta Agipronews, sciolgono la riserva dopo la vittoria a Lecce degli azzurri che, a nove giornate dal termine del campionato, blindano il terzo titolo della loro storia. Da stasera Sisal ha iniziato a premiare gli scommettitori che hanno puntato sui partenopei: un risultato inatteso, visto che a inizio campionato lo scudetto al Napoli era offerto a 16, quarta forza dietro Juventus, Inter, Milan e Roma. Già nelle ultime settimane, con il divario sempre più ampio in classifica, Spalletti e i suoi erano scesi a una quota simbolica (1,01). Da oggi almeno per i betting analyst, i giochi sono definitivamente chiusi.