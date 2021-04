Calcio: Serie A, Inter-Verona 1-0, decide Darmian**

Milano, 25 apr. (Adnkronos) – L'Inter si impone 1-0 sul Verona a San Siro e allunga ulteriormente in classifica portandosi a 79 punti portandosi a +13 sul Milan che domani affronterà la Lazio, ipotecando lo scudetto. Dopo due pareggi di fila, la squadra di Conte trova i tre punti in casa grazie al gol di Darmian al 76'.

La squadra di Juric salvo e senza più obiettivi resta fermo a 41 punti. Conte in attacco per la sfida agli scaligeri si affida a Lukaku e Lautaro Martinez, con Hakimi e Perisic esterni. Mentre Juric risponde con Lasagna punta unica, supportato da Barak e Bessa.

L'Inter parte fortissimo e al 3' Lautaro si divora il gol del vantaggio: l'argentino ruba il tempo a un difensore sulla sponda di Lukaku e, solo davanti a Silvestri, sbaglia il pallonetto.

Al 6' Hakimi si accentra e poi calcia sul fondo di poco dal limite. L'eterno ci riprova poco dopo ma è bravo Silvestri a respingere. Verona pericoloso al 25' con Handanovic che salva su Bessa e poi Dimarco col sinistro calcia sul fondo.

Nella ripresa l'Inter spinge ma non trova spazi, al 64' Lautaro riparte, tiene palla e poi conclude dal limite ma Silvestri respinge con i piedi. Al 70' Verona vicino al gol: cross dalla sinistra di Lazovic a Bastoni salva i suoi in anticipo su Salcedo.

Ma poco dopo l'Inter passa: al 76' Hakimi a sinistra per Darmian che entra in area e col destro non sbaglia e i nerazzurri vincono una gara complicata vedendo sempre più vicino il titolo.