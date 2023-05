Calcio: Serie A, Italiano della Fiorentina è l'allenatore del mese di maggio

Roma, 26 mag. - (Adnkronos) - Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano è l'allenatore del mese di maggio. Lo annuncia la Lega Serie A con una nota sul proprio sito ufficiale: "Il premio Coach Of The Month di maggio è stato assegnato all’allenatore della Fiorentina ...

Roma, 26 mag. – (Adnkronos) – Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano è l'allenatore del mese di maggio. Lo annuncia la Lega Serie A con una nota sul proprio sito ufficiale: "Il premio Coach Of The Month di maggio è stato assegnato all’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Fiorentina-Roma, in programma sabato 27 maggio 2023 alle ore 18.00 allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze. Il premio è stato assegnato da una giuria composta da Direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre, oltre che di comportamento/fair play tenuto durante le gare. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 33ª alla 36ª della Serie A TIM 2022/2023".

“Vincenzo Italiano è un allenatore in continua crescita, con idee tattiche precise e alla costante ricerca del bel gioco – ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Lega Serie A Luigi De Siervo – Le due finali conquistate in questa stagione, tra le quali una europea che alla Fiorentina mancava da oltre trent’anni, dimostrano il lavoro eccezionale di Italiano sia nella preparazione tattica delle partite, sia per la capacità di far arrivare tutta la rosa in forma nel momento decisivo dell’anno”.