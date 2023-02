Calcio: Serie A, Kean-Di Maria e Spezia ko 2-0 con la Juve

La Spezia, 19 feb. (Adnkronos) - Una rete per tempo, firmate da Kean nel primo e Di Maria nel secondo,, bastano alla Juventus per avere la meglio dello Spezia 2-0 al Picco, con Perin che comunque ha avuto diverso lavoro da fare per lasciare la rete inviolata. Grazie a questa vittoria la squadra di A...

La Spezia, 19 feb.

(Adnkronos) – Una rete per tempo, firmate da Kean nel primo e Di Maria nel secondo,, bastano alla Juventus per avere la meglio dello Spezia 2-0 al Picco, con Perin che comunque ha avuto diverso lavoro da fare per lasciare la rete inviolata. Grazie a questa vittoria la squadra di Allegri si porta a 32 punti momentaneamente al settimo posto in classifica (con la penalizzazione di -15), alle spalle di Roma e Atalanta a 41 e in compagnia del Bologna, mentre lo Spezia resta fermo a 19 al quart'ultimo posto in classifica a solo +2 sul Verona impegnato questa sera con la Roma all'Olimpico.

Per la sfida Allegri si affida a Kean e Vlahovic in attacco, con Di Maria inizialmente in panchina e con Perin in porta e una difesa inedita con Danilo, Rugani e Alex Sandro. Fabrizio Lorieri schiera invece Verde e Shomurodov in attacco con Gyasi e Reca sugli esterni.

Il primo vero pericolo per la porta dello Spezia arriva al 17' quando Vlahovic insacca in rete superando Dragowski, ma l'attaccante era partito in posizione di fuorigioco e la rete viene annullata.

Juve ancora pericolosa al 26': sugli sviluppi di un corner Danilo ci prova ma manca lo specchio della porta di poco. Il gol arriva poco dopo: al 32' sul cross pennellato da Kostic, Kean colpisce di prima intenzione e supera Marchetti sul secondo palo. Lo Spezia risponde al 33' con Reca che crossa per Shomurodov che prende bene il tempo su Alex Sandro ma manda alto il colpo di testa.

Sul finire di primo tempo ancora padroni di casa pericolosi: al 40' ancora Shomurodov schiaccia di testa ma non impensierisce Perin.

Ad inizio ripresa la squadra di ALlegri cerca la rete del raddoppio e al 48' Alex Sandro serve Kean, che stacca libero di testa senza inquadrare lo specchio della porta. Lo Spezia non demorde e al 50' Verde serve Gyasi che stacca in torsione senza dare forza. Poco dopo Shomurodov calcia di prima intenzione in totale solitudine, ma Danilo si immola e neutralizza il tiro.

Al 66' la Juve raddoppia: Danilo serve Di Maria che calcia in diagonale e supera Marchetti per il 2-0. Nel finale di gara ancora Spezia pericoloso: al 72' Gyasi tira a botta sicura sul primo palo, ma Perin è superlativo e devia. Lo Spezia, nonostante lo svantaggio, non si arrende e all'82' sugli sviluppi di un corner Nikolaou svetta di testa e costringe Perin a un'altra grande prodezza in tuffo. La Juve tiene, non subisce gol e continua la sua risalita in classifica.