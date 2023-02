Calcio: Serie A, la Samp ferma l'Inter, è 0-0 a Marassi

Genova, 13 feb. (Adnkronos) - La Sampdoria di Stankovic ferma l'Inter a Marassi sullo 0-0. La squadra di Inzaghi sale a 44 punti ma perde l'occasione per allungare sulle terze in classifica e accorciare sul Napoli che ora vola a +14 sui nerazzurri. I blucerchiati invece salgono a 11 punti ...

Genova, 13 feb.

(Adnkronos) – La Sampdoria di Stankovic ferma l'Inter a Marassi sullo 0-0. La squadra di Inzaghi sale a 44 punti ma perde l'occasione per allungare sulle terze in classifica e accorciare sul Napoli che ora vola a +14 sui nerazzurri. I blucerchiati invece salgono a 11 punti ma sono ancora lontani dalla zona salvezza. L'Inter ci ha provato fino alla fine ma nonostante i 25 tiri in porta, non è riuscita a trovare la rete e i tre punti contro il fortino Doriano.

Nella fase iniziale di gara l'Inter mantiene il predominio del gioco, con la Sampdoria in attesa di sfruttare spazi in ripartenza che faticano però a crearsi. L'Inter nel primo tempo ha spinto con continuità, trovando spesso la porta di Audero con la Sampdoria che non si é limitata a difendersi ma ha provato a pungere soprattutto con Cuisance e Zanoli. Inzaghi nella ripresa prova a dare nuovi impulsi con gli ingressi di Dimarco, Dzeko, Dumfries e Brozovic, senza però trovare il giusto mix.

Nella ripresa ci prova Lautaro che non riesce a sfruttare due grandi occasioni. Finale di partita in cui l'Inter cerca di attaccare con più uomini possibili, riempiendo l'area di rigore e schiacciando i blucerchiati, sfiorando il gol vittoria al 92' con la conclusione potente dalla distanza di Acerbi che Audero toglie dal sette e manda sulla traversa salvando la Doria e regalando un punto che fa morale.