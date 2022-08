Calcio: Serie A lancia il bando per gli highlights da 6 milioni a stagione

Milano, 4 ago. – (Adnkronos) – La Lega Serie A ha pubblicato sul proprio sito ufficiale "l'Offerta al Mercato per i diritti audiovisivi Pacchetto non esclusivo a pagamento per il territorio Italiano relativo al Campionato di Serie A stagioni sportive 2022/2023 e 2023/2024", che riguarda gli highlights del massimo campionato di calcio.

Sky ora potrà aggiudicarsi e trasmettere gli highlights a pagamento, di cui non aveva i diritti e per cui serviva il via libera alla Lega da parte di Dazn. Il pacchetto vale 6 milioni di euro a stagione.