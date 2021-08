Calcio: Serie A, Lazio-Spezia 6-1**

Roma, 28 ago. – (Adnkronos) – La Lazio batte 6-1 lo Spezia nell'anticipo del sabato della seconda giornata di Serie A disputato allo stadio Olimpico di Roma. Al vantaggio ligure con Verde al 4' replica Immobile con una tripletta al 5', al 15' e al 47 del primo tempo.

Nella ripresa Anderson al 2', Hysaj al 25' e Luis Alberto al 40' completano il trionfo dei padroni di casa. Gli ospiti giocano in dieci dal 9' del secondo tempo per l'espulsione di Amian. In classifica i biancocelesti salgono a 6 punti, mentre i liguri rimangono fermi a quota 1.