Calcio: Serie A, le formazioni di Juve-Cremonese, Pogba titolare per la prima volta quest'anno

Torino, 14 mag. – (Adnkronos) – Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Juventus e Cremonese, in campo alle 20.45 all'Allianz Stadium di Torino nel posticipo domenicale della 35/a giornata di Serie A. Paul Pogba è titolare tra i bianconeri per la prima volta in una partita ufficiale in questa stagione. Questi gli 11 iniziali:

Juventus (3-5-1-1): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Paredes, Rabiot, Chiesa; Pogba; Vlahovic. Allenatore: Allegri.

Cremonese (4-2-3-1): Carnesecchi; Ferrari, Chiriches, Lochoshvili, Vasquez; Meite, Benassi; Quagliata, Galdames, Okereke; Afena-Gyan. Allenatore: Ballardini.