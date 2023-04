Calcio: Serie A, le formazioni ufficiali di Atalanta-Roma

Bergamo, 24 apr. - (Adnkronos) - Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Roma-Atalanta, posticipo della 31/a giornata di Serie A, in programma alle 20.45 al Gewiss Stadium di Bergamo. Mourinho cambia tanto: in campo Bove con Cristante, in attacco c'è Solbakken, a destra Celik e ...