Calcio: Serie A, le formazioni ufficiali di Venezia-Inter, nerazzurri con Dzeko-Correa in avanti

Venezia, 27 nov. – (Adnkronos) – Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Venezia e Inter, in campo alle 20.45 nel posticipo serale della 14esima giornata. Tra i nerazzurri non riposa Barella: titolare a centrocampo, davanti Correa con Dzeko. Nei tre dietro c'è Dimarco e non Ranocchia, mentre sulla sinistra gioca Perisic dal 1'.

Peri padroni di casa trio d'attacco con Aramu e Kiyine dietro a Okereke. Questi gli 11 iniziali.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Bastoni, Dimarco; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Correa. All. S. Inzaghi

VENEZIA (4-3-2-1): Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Ampadu, Vacca, Busio; Aramu, Kiyine; Okereke. All. Zanetti