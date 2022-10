Lecce, 29 ott. – (Adnkronos) – La Juventus supera 1-0 il Lecce nell'anticipo della 12/a giornata di Serie A disputato allo stadio di Via del Mare della città salentina. A decidere il match la rete di Fagioli al 73'. In classifica i bianconeri agganciano la Roma al quinto posto con 22 punti, mentre i giallorossi restano fermi in 17/a posizione a quota 8.